Der Weltgebetstag – mit Nigeria im Mittelpunkt – wurde auch in der Unterkirche in Obermumpf gefeiert. In der von nigerianischen Frauen geschriebenen Liturgie hörten die Mitfeiernden drei Lebensgeschichten, die den herausfordernden und belastenden Alltag nigerianischer Familien schilderten.

Durch das gemeinsame Feiern mit Gebeten, Liedern und berührenden Texten entstand bei den Mitfeiernden ein tiefes Mitgefühl und eine Verbundenheit mit den Menschen Nigerias. Mit dem grosszügigen Betrag der Kollekte können konkrete, sinnvolle und konstruktive Projekte in Nigeria gefördert und unterstützt werden, und Lichtblicke in den Alltag der Menschen gebracht werden. Bei Gebäcken und Getränken, und beschenkt mit einem Motivationsstein liessen die Besuchenden den Weltgebetstag ausklingen.

Das Vorbereitungsteam dankt allen für das Mitfeiern und die damit verbundene Solidarität mit Nigeria. (mgt)