Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Solidarität mit Nigeria

  10.03.2026 Obermumpf

Der Weltgebetstag – mit Nigeria im Mittelpunkt – wurde auch in der Unterkirche in Obermumpf gefeiert. In der von nigerianischen Frauen geschriebenen Liturgie hörten die Mitfeiernden drei Lebensgeschichten, die den herausfordernden und belastenden Alltag nigerianischer Familien ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote