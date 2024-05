Sol Gabetta gewinnt «Schweizer Grand Prix Musik»

Sol Gabetta erhält den «Schweizer Grand Prix Musik 2024». Mit dieser Auszeichnung würdigt das Bundesamt für Kultur eine Musikerin mit vielen Talenten, die als Solistin internationale Anerkennung geniesst. Die renommierte Auszeichnung ist mit 100 000 Franken dotiert. Alle Schweizer Musikpreise werden am 12. September 2024 in der Salle Paderewski des Casino de Montbenon in Lausanne verliehen. Sol Gabetta ist aktuell eine der bekanntesten und beliebtesten Cellistinnen weltweit. Sie wurde 1981 in Argentinien geboren und besitzt seit 2018 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie studierte an der Musikhochschule Basel und lebt seit langem in der Gemeinde Olsberg. Dort leitet sie das Kammermusikfestival Solsberg seit dessen Gründung 2006. (mgt/nfz)