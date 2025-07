So viele mehr wollten das …

Faszination Motocross – ein (Ferien-)Spass sondergleichen

Ausgerüstet mit Helm, Handschuhen und Protektoren sitzen sie auf altersgerechten Cross-Maschinen. Die Tipps, die sie erhalten, sind Gold wert, die Motorräder einfach zu handhaben – und die Augen leuchten von Runde zu Runde mehr.

Simone Rufli

Mit dem Motorrad über hügelige, schlammige oder sandige Offroad-Strecken rasen, spektakuläre Sprünge meistern; Körperbeherrschung, Nervenkitzel, Freiheit, heulende Motoren, Benzin und Staub in der Luft – 131 Kinder und Jugendliche haben so oder ähnlich davon geträumt. Für 30 von ihnen ging der Traum in Erfüllung, sie durften im Rahmen des Ferienspasses in Wittnau Motocross-Luft schnuppern.

Und das war richtig cool, auch ohne Sprünge, Schlamm und Sand. Das brauchten die Kinder nicht, die meisten sassen ja das allererste Mal auf einem Motorrad – das war Abenteuer genug. Tipps und Unterstützung in jeder Lage erhielten sie von Mitgliedern des Vereins Motocross Fricktal. Die stellten nicht nur die heissen Motorräder in unterschiedlicher Grösse zur Verfügung, sie heizten auch dem Grill ein, damit die Jungmannschaft bei Kräften blieb. Möglich gemacht hat diesen Ferienspass der Breitenhof, der ein Feld für diesen Anlass zur Verfügung stellte. Denn das ist das Problem für alle, die diesen Sport gerne betreiben würden. Eine feste Strecke gibt es in der Region nicht. «Wir bemühen uns aber, einen Weg zu finden, Motocross für die Jungen auch ausserhalb des Ferienspasses anbieten zu können», sagt Heinz Ehrsam vom Motocross-Verein und das tönt ein bisschen so, als dürften auch die hundert Kinder, die nicht zum Zug kamen, weiter träumen.