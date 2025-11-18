Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

So nicht!

  18.11.2025 Leserbriefe

Zunächst immerhin mein grundsätzliches Kompliment an die Jungsozialisten, dass sie überhaupt eine Volksinitiative zustande gebracht haben. Aber was sie damit anstreben, ist politisch brandgefährlich. Zur Bekämpfung der vermeintlichen Klimakrise sollen künftig ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote