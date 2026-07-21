So feiert Hellikon

Die diesjährige Bundesfeier findet am Freitag, 31. Juli, statt. Ab 17.30 Uhr erfolgt die Bewirtung durch die Männerriege Hellikon. Die musikalische Eröffnung und die offizielle Begrüssung finden um 20 Uhr statt. Bei guter Witterung findet die Feier im Freien hinter dem ...

Die diesjährige Bundesfeier findet am Freitag, 31. Juli, statt. Ab 17.30 Uhr erfolgt die Bewirtung durch die Männerriege Hellikon. Die musikalische Eröffnung und die offizielle Begrüssung finden um 20 Uhr statt. Bei guter Witterung findet die Feier im Freien hinter dem Schulhaus, bei schlechter Witterung in der Turnhalle statt. Es wird ein Lampion-Umzug für die Kinder organisiert. Dieser findet beim Eindunkeln statt. Die Organisatoren, der Gemeinderat und die mitwirkenden Vereine freuen sich auf eine gemütliche unterhaltsame Feier.

(mgt)