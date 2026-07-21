Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

So feiert Hellikon

  21.07.2026 Hellikon

Die diesjährige Bundesfeier findet am Freitag, 31. Juli, statt. Ab 17.30 Uhr erfolgt die Bewirtung durch die Männerriege Hellikon. Die musikalische Eröffnung und die offizielle Begrüssung finden um 20 Uhr statt. Bei guter Witterung findet die Feier im Freien hinter dem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote