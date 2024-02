Im September 2023 hat Dominique Siegenthaler aus beruflichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Mumpfer Gemeinderat bekanntgegeben. Ein knappes halbes Jahr später hilft Siegenthaler noch immer im Gemeinderat aus. Eveline Güntert, Frau Gemeindeammann, hofft dass sich bald jemand findet und der freie Stuhl im Mumpfer Gemeindehaus wieder besetzt wird. (sir)

Im Mumpfer Gemeinderat ist noch immer ein Stuhl frei

Die Unterlagen für den 3. März sind verschickt. Ein Wahlvorschlag für den vakanten Sitz im Gemeinderat ist nicht dabei. Warum sich niemand findet, darüber rätselt auch Frau Gemeindeammann Eveline Güntert. Am Amt könne es nicht liegen: «Gemeinderätin ist eine interessante Aufgabe.»

Simone Rufli

«Ein Grund, warum es bei uns so schwierig ist, ist sicher, dass uns in Mumpf Ortsparteien fehlen», sagt Eveline Güntert, mit mittlerweile acht Amtsjahren die dienstälteste Gemeinderätin im Dorf. Könnten andernorts die Parteien mithelfen bei der Suche nach möglichen Kandidierenden, müsse man in Mumpf andere Kanäle bemühen. Sie habe Leute im Dorf angesprochen, auch das eine oder andere Telefongespräch geführt. «Ohne Erfolg. Von der Länge her ist das eine beispiellose Vakanz wie wir sie jetzt erleben.»

Eveline Güntert war von November 2016 bis im März 2021 Vizeammann, dann wurde sie als Nachfolgerin des zurückgetretenen Ammanns Stefan Güntert gewählt. Im gleichen Wah lgang als auch Dominique Siegenthaler (Jahrgang 1980, parteilos) die Wahl in den Gemeinderat schaffte. Deren Sitz ist seit Ende des letzten Jahres vakant – im Prinzip jedenfalls. «Wir sind aktuell aber immer noch zu fünft im Gemeinderat, da Frau Siegenthaler uns freundlicherweise noch unterstützen will, bis die Nachfolge geregelt ist.» Wobei das kein Zustand auf Dauer sein könne. «Sie ist beruflich und familiär stark engagiert und hat ja gerade deshalb ihren Rücktritt eingereicht.»

Als Schulgemeinderat eingebunden

«Die Arbeit im Gemeinderat ist interessant und bereichernd», betont Eveline Güntert. Umso erstaunlicher findet sie, dass es bisher nicht gelungen ist, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für den freien Sitz im Fünfer-Gremium zu finden – «zumal es sich um das Ressort Schule, Bildung, Kultur und Sport handelt; das sollte doch gerade für junge Familien interessant sein.» Auch wenn es seit Januar 2022 keine Schulpflege mehr gebe und der Gemeinderat zuständig sei: «Als Gemeinderat von Mumpf ist man in Schulbelangen nicht allein. Wir sind im Primarschulverband Fischingertal mit Schupfart und Obermumpf zusammengeschlossen.» Einmal im Monat treffe sich der Schulvorstand zu seinen Sitzungen jeweils in Obermumpf, sechs- bis siebenmal im Jahr am KUF-Standort (Kreisschule Unteres Fricktal) in Rheinfelden betreffend die Oberstufe. «Und überall trifft man auf tolle Leute», hält Eveline Güntert fest.

Vielleicht wieder spontan?

Vielleicht geht es am Ende doch schneller als befürchtet, bis der fünfte Stuhl im Rat wieder besetzt ist. Vor einem Jahr, im März 2023 nach dem Rücktritt von Markus Schmutz, befand sich Mumpf schon einmal in einer ähnlichen Lage. Auch damals stellte sich die bange Frage: Wer kandidiert fürs Ressort Finanzen? Während der Anmeldefrist meldete sich niemand. Doch dann die Überraschung: Liridon Temaj entschied sich spontan, ins Rennen zu steigen – und erreichte auf Anhieb das absolute Mehr. Der Mumpfer Gemeinderat war wieder komplett.

Im September 2023 hat nun Dominique Siegenthaler ihre Demission eingereicht. Am 19. November 2023 war ein erster Wahlgang angesetzt und es konnte niemand gewählt werden. Am 3. März findet nun wieder ein erster Wahlgang statt. Die Wahlzettel enthalten keinen Wahlvorschlag, da sich niemand gemeldet hat. Im ersten Wahlgang muss eine Person, um gewählt zu werden, das absolute Mehr erreichen. Wenn niemand das absolute Mehr erreicht, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. In einem allfälligen zweiten Wahlgang ist dann nur wählbar, wer innert zehn Tagen nach dem ersten Wahlgang durch mindestens zehn Stimmberechtigte des betreffenden Wahlkreises angemeldet wird. Wenn im zweiten Wahlgang gleich viele wählbare Kandidierende vorgeschlagen sind, wie Sitze frei sind, gibt es nach einer Nachmeldefrist von fünf Tagen eine stille Wahl.

Ersatzwahl in den Gemeinderat von Mumpf, Sonntag, 3. März 2024.