Sissler sind Schweizermeister

  28.08.2025 Sisseln, Sport
Die Schweizermeister der Jungpontoniere sind jetzt in Sisseln zu Hause. Foto: zVg
Die Schweizermeister der Jungpontoniere sind jetzt in Sisseln zu Hause. Foto: zVg

Jungpontonier-Schweizermeisterschaften in Ligerz.

Was war das für ein Wochenende! Ein Wochenende, das ganz den Jungpontonieren gehörte.

Am Sontag war der grosse Tag für alle Jungpontoniere. Gut vorbereitet starteten die grösseren Jungpontoniere der Kat. ...

