Sissler sind Schweizermeister

Jungpontonier-Schweizermeisterschaften in Ligerz.

Was war das für ein Wochenende! Ein Wochenende, das ganz den Jungpontonieren gehörte.

Am Sontag war der grosse Tag für alle Jungpontoniere. Gut vorbereitet starteten die grösseren Jungpontoniere der Kat. II-III mit der Übungserklärung, danach waren die Jüngsten mit dem Absolvieren des anspruchsvollen Parcours an der Reihe. Danach war Warten angesagt. Einige Sissler Jungpontoniere waren sehr nervös, reicht es für einen Kranz oder sogar fürs Podest? Was für eine Überraschung und Freude. Yoan und Lukas wurden in der Kat. I Schweizermeister, auch Emma und Livia landeten in der Kat. I auf dem 8. Rang, und gleich nochmal Sisseln mit Nicolas und Moritz. Sie holten den Kranz auf Rang 16. Auch in der Kat. III holten Matteo und Tim den verdienten 7. Rang. Am Tag davor starteten die Sissler Pontoniere am Einzelwettfahren, ebenfalls in Ligerz, mit der Übungserklärung in den letzten Wettkampf der Saison. Am Ende gingen sie beim Rangverlesen leer aus. (mgt)