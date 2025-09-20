Sissler Gemeinderat ist gewählt für die nächsten vier Jahre

Am Samstag um 14 Uhr versammelten sich bei schönstem Wetter 98 Stimmberechtigte in der Turnhalle Sisseln. Zwei Stunden dauerte die Wahlversammlung. Die fünf Mitglieder des Gemeinderates, der Gemeindeammann und der Vizeammann wur den im ersten Wahlgang gewählt. In ihrem Amt bestätigt sahen sich Gemeindeammann Rainer Schaub, Vizeammann Ralf Dümpelmann, Gemeinderätin Viviane Raimann und Gemeinderätin Annick Caruso. Neu in die Sissler Exekutive gewählt wurde Gabriel Ackermann. Souverän durch die Versammlung führte Stimmenzählerin Chantal Schröder.