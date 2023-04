Sisseln – New York einfach

Auswanderergeschichte der Familie Jegge aus Sisseln

Mehrere Familienmitglieder der ursprünglich aus Sisseln stammenden Yegges weilten im Fricktalischen Heimatort ihrer Vorfahren. Seit 1852 leben sie in Amerika

Elisabeth Widmer

In den 1970er- und 1980er-Jahren melden sich nacheinander mehrere Amerikaner auf der Gemeinde Sisseln, um dort Einblick in das Familienregister zu nehmen und nach ihren aus Sisseln stammenden Vorfahren zu suchen.

Mehrere Besucher aus zwei Familien

Die ersten von ihnen sind David Yegge, Jahrgang 1928 und seine Frau Joan aus Los Gatos, 52 Meilen südlich von San Francisco. Später erscheinen sein Bruder Lawrence, Jahrgang 1925 mit Ehefrau Dorothy aus San Jose, nicht weit von Los Gatos. Ebenso kommt Anita, eine Tochter von Lawrence mit ihrem Ehemann in ihren Heimatort, sowie eine weitere Tochter, Barbara, und Kristi, eine Tochter von David. Kristi Jegge arbeitete über 30 Jahre lang als Sekretärin im einzigen Kernkraftwerk von Kalifornien und liess sich 2021 pensionieren. Sie wohnt in Avila Beach, einem kleinen Ort am Pazifik, 160 Meilen nordwestlich von Los Angeles. Sie war schon zwei Mal in Sisseln und plant einen weiteren Besuch im Mai 2023.

Die Vorfahren dieser Yegges sind Johann Fridolin und Franziska Jegge (vor ihrer Heirat Bürgerin von Eiken), ausgewandert 1852 über Le Havre nach New York. Ihr Auswanderungsagent war sehr wahrscheinlich Josef Rufli, Adler-Wirt, von Sisseln.

Im 19. Jahrhundert waren sehr viele Familien wegen Missernten und der gefürchteten Kartoffelkrankheit sehr arm und daher gezwungen, auszuwandern. Es gab damals Auswanderungsagenten, welche die Auswanderungswilligen für einen Pauschalbetrag mit Ross und Wagen nach Le Havre transportierten und auch die Atlantikpassage organisierten. Der bedeutendste Agent war Josef Ruf li, Adler-Wirt und Fuhrhalter von Sisseln. Sein Gasthof mit Stallungen befand sich auf der Anhöhe, wo bis vor kurzem die Villa der Familie Brogle, Kerzenfabrik, stand. 1834 schrieb er zum ersten Mal im «Schweizer Boten» Fahrten nach Le Havre aus. Durch ihn wurde Sisseln während Jahren zur Drehscheibe der Emigration aus der Schweiz. (Fricktaler Volksleben, Paul Hugger 1977).

Johann Fridolin Jegge (geboren am 2. April 1799) und seine Frau Franziska (geboren am 9. März 1803) reisen am 17. Mai 1852 mit zehn Kindern zwischen 5 und 21 Jahren mit dem Segelschiff «American Union» von Le Havre nach New York. Die Überfahrt dauert fünf Wochen. Nach der Registrierung durch die Einwanderungsbehörde in New York ziehen sie weiter nach Canton Ohio, Massillon, Ohio sowie Hillsdale, Michigan bis sie sich schliesslich in De Witt Iowa, niederlassen, wo heute noch ein Yegge-Museum Auskunft über die Geschichte der Einwanderer gibt.

Plakette am Grabmal in De Witt

Im Sommer 2022 war ein grosses Yegge-Treffen in De Witt geplant. Leider musste es wegen Corona abgesagt werden. Es wird auf nächsten Sommer verschoben.

Anlässlich eines früheren Treffens im Jahre 2002 brachte die Familie eine Erinnerungstafel mit den Geburts- und Sterbedaten von Johann Fridolin und Franziska, sowie dem Zusatz: Natives of Sisseln, Switzerland, am Grabmal an.

Obwohl beide Eltern in De Witt begraben sind, bleibt diese Stadt nicht der endgültige Wohnort der Familie. Sie zieht weg aus De Witt und findet ihren dauerhaften Standort im zirka 180 Meilen entfernten Boone, Iowa.

Dort lebt später auch die Familie von Charles Raymond Yegge, Urenkel von Johann Fridolin und Vater von David und Lawrence sowie fünf weiteren Kindern. Charles Raymond Yegge stammt vom zweiten Sohn (geboren am 19. November 1832) von Johann Fridolin und Franziska ab. Er hiess wie sein Vater Johann Fridolin, nannte sich in Amerika aber John Frederick.

Familienfirma in Boone, Iowa

Charles Ray Yegges Familie führte in Boone die «Boone Brick, Tile and Paving Company». Sie produzierten Backsteine und andere Baumaterialien für den Strassen- und Brückenbau. Lawrence und David arbeiteten in leitender Position für das Familienunternehmen.

In Boone stehen heute noch mehrere gut erhaltene Häuser, in denen früher Angehörige der Yegge-Familie wohnten. Unterdessen sind alle Yegges aus Boone weggezogen.

In ganz Amerika verstreut

So hatte zum Beispiel Lawrence sieben Kinder und David deren vier sowie viele Enkel und Urenkel. Dazu kommen noch die Nachkommen der weiteren neun Kinder von Johann Fridolin von denen hier nicht die Rede ist. Es ist nur noch ein John Yegge mit Ehefrau Joyce aus einer anderen Jegge-Linie bekannt, die heute in Warrenton, Missouri, leben und die auch schon am Yegge Treffen in De Witt teilnahmen und Sisseln ebenfalls schon besuchten.

Die Nachfahren der einstigen Auswanderer sind heute Amerikaner. Doch an ihren Familientreffen in De Witt besuchen sie das Museum und das Grab auf dem alten Friedhof und sind stolz, dass sie von Johann Fridolin und Franziska Jegge aus Sisseln am Rhein abstammen.