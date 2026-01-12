Sisseln: Innerorts mit 79 km/h gemessen

Anfang Januar führte die Polizei Oberes Fricktal in Sisseln eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt fuhren 367 Fahrzeuglenkende zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h - bei erlaubten 50 km/h.

Die Polizei Oberes Fricktal führte während etwas mehr als einer Woche in Sisseln, an der Hauptstrasse im Bereich der Bushaltestelle "Breitenacher", eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden rund 15'250 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 367 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h – das entspricht einem Anteil von rund 2,4 %.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 24 km/h. Dieser und vier weitere Fahrzeuglenkende, welche ebenfalls über 15 km/h zu schnell unterwegs waren, werden an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verzeigt. Zudem müssen sie mit einem Führerausweisentzugsverfahren rechnen.