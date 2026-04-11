Sissach: Rheinfelderstrasse nach Selbstunfall zeitweise komplett gesperrt

Am Freitagnachmittag, 10. April 2026, kurz nach 16.30 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker in Sissach einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Rheinfelderstrasse zeitweise komplett gesperrt werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 66-jährige Fahrzeuglenker von der Hauptstrasse herkommend auf der Rheinfelderstrasse in Richtung Sissacherfluh. Beim Überqueren der Ergolzbrücke kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen mit dem rechten Brückengeländer. In der Folge brach das Heck des Fahrzeugs aus, worauf dieses quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam und die Fahrbahn vollständig blockierte.

Der Lenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und blieb unverletzt.

Durch die Kollision wurde das Brückengeländer beschädigt. Dieses musste durch die Stützpunktfeuerwehr Sissach entfernt werden. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Rheinfelderstrasse zeitweise komplett gesperrt werden.

