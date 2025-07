Sinn eines Referendums

Aktuell ist in Frick die Unterschriftensammlung für ein Referendum zum Projektierungskredit über 1,93 Millionen Franken für die Ausarbeitung eines Baukredits für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen im Gang! Eigentlich hätte ich dem Kredit an der ...

Aktuell ist in Frick die Unterschriftensammlung für ein Referendum zum Projektierungskredit über 1,93 Millionen Franken für die Ausarbeitung eines Baukredits für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen im Gang! Eigentlich hätte ich dem Kredit an der Gemeindeversammlung contre coeur (finanzpolitisch) zugestimmt, weil vieles dafür spricht. Es gab aber offensichtlich auch Voten an der «Gmeind», die ich im Vorfeld zu wenig beachtet habe, aus deren Sicht, vor allem der zusätzliche Schulraum mit Vorbehalten betrachtet wurde. Entsprechend knapp war das befürwortende Abstimmungsergebnis. Ein Referendum ist ein Instrument der direkten Demokratie. Da sich damit die gesamte Wahlbevölkerung zu diesem Grossprojekt nochmals äussern kann, hat das Ergebnis der Abstimmung ein hohes Mass an politischer Legitimität. Ergebnis hin oder her ist diese Legitimität auch das Fundament, auf welchem zukünftige Entscheide des Gemeinderats basieren!

Ein allenfalls breiter abgestütztes «Ja» wäre auch für den Gemeinderat ein starkes Zeichen und bei einem «Nein» wäre es eine Chance, die Schulraumplanung zu überdenken und zu verschlanken. Aus diesem grunddemokratischen Verständnis werde ich das Referendum unterschreiben.

MARKUS KUNZ, FRICK