Simon Wullschleger zum Schulleiter der Primarschule Kaisten gewählt

Mit der Wahl von Simon Wullschleger hat der Gemeinderat die freie Stelle an der Schule Kaisten besetzen können. Der 49-Jährige Familienvater wird seine Aufgabe ab Sommer 2024 übernehmen.

KAISTEN. «Der Gemeinderat, das Gemeindepersonal sowie das Lehrerkollegium freuen sich mitteilen zu können, dass mit Herrn Simon Wullschleger die freie Stelle des Schulleiters für die Schule Kaisten besetzt werden konnte», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung an die Medien. Und weiter: «Simon Wullschleger wird ab dem neuen Schuljahr das Tagesgeschäft sowie die anstehenden Aufgaben gemäss Stellenbeschreibung vollumfänglich vom interimistischen Schulleiter Beat Hauser, welcher die Leitung bis Ende Schuljahr ausüben wird, übernehmen.»

Simon Wullschleger ist 49 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter und wohnt mit seiner Familie und ihren Windhunden in Wittnau. Nach einigen Jahren in der Privatwirtschaft liess er sich ab 2004 an der FHNW Brugg und Zofingen zum Lehrer ausbilden. Er arbeitete an verschiedenen Schulen als Klassenlehrperson und erwarb 2016 das Diplom als Schulleiter. Er arbeitete an der Oberstufe und später an der Mittelstufe einer Schule mit knapp 1‘000 Schülerinnen und Schülern und bringt sowohl die Ausbildung als auch die praktische Erfahrung als Schulleiter mit.

«Die Schulführung freut sich, die anspruchsvolle Aufgabe als Schulleiter an der Schule Kaisten ab Sommer 2024 Herrn Wullschleger zu übertragen. Die Kontaktdaten werden rechtzeitig zum Schulbeginn des Jahres 2024 / 2025 bekannt gegeben.» (mgt)