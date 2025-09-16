Simon Kläusler in den Gemeinderat von Gipf-Oberfrick

Ich kenne Simon Kläusler persönlich, da er einige Jahre Mieter unserer Wohnung war. In dieser Zeit habe ich ihn als einen sehr ruhigen, ordnungsliebenden und verlässlichen Menschen erlebt. Auch von der Gemeinschaft im Wohnblock wurde er stets geschätzt und gerühmt ...

Ich kenne Simon Kläusler persönlich, da er einige Jahre Mieter unserer Wohnung war. In dieser Zeit habe ich ihn als einen sehr ruhigen, ordnungsliebenden und verlässlichen Menschen erlebt. Auch von der Gemeinschaft im Wohnblock wurde er stets geschätzt und gerühmt – für seine Ausgeglichenheit, seine Rücksichtnahme und sein offenes Wesen. Simon Kläusler ist Vater eines Kindes und ist eidg. dipl. Verkaufsleiter. Er lebt schon seit über 20 Jahren in Gipf-Oberfrick und bringt jene Eigenschaften mit, die im Gemeinderat besonders gefragt sind: Kompetenz, Ruhe und die Fähigkeit, sachlich abzuwägen und ausgewogene Lösungen zu finden. Ich bin überzeugt, dass er seine Persönlichkeit und seine Stärke in den Dienst der ganzen Gemeinde stellen wird. Deshalb empfehle ich Ihnen aus Überzeugung, Simon Kläusler Ihre Stimme für die Wahl in den Gemeinderat von Gipf-Oberfrick zu geben.

AMBROSIUS KESSLER, GIPF-OBERFRICK