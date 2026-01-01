Silvesternacht: über achtzig Polizeieinsätze und ein brennender Mercedes in Ueken

Im Verlauf der letzten Nacht bis in die frühen Morgenstunden des 1. Januars gingen mehr als 80 Meldungen wegen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Unfugs sowie kleineren Bränden bei der Kantonalen Notrufzentrale ein. Die Anrufe standen mehrheitlich im Zusammenhang mit dem unsachgemässen Umgang mit Feuerwerk. So wurden diverse Personen gemeldet, die Feuerwerk gegen Fahrzeuge und Gebäude zündeten.



Bei einem Grossteil der Brände handelte es sich um kleinere Feuer in Abfallkübeln oder Containern. Diese Vorfälle erforderten dennoch den Einsatz diverser Feuerwehren im gesamten Kantonsgebiet. Darüber hinaus wurden mehrere Briefkästen mit Feuerwerk gesprengt und in zwei Fällen explodierten Raketen auf Balkonen, wodurch es zu Beschädigungen kam.



Am frühen Donnerstagmorgen um 3 Uhr ging die Meldung ein, dass an der Schulstrasse in Ueken ein Mercedes-Benz brenne. Am parkierten Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Auskunftspersonen, die Angaben zum Brandereignis machen können. Die Polizei hält dabei fest: «Falls Sie Personen im Bereich des Fahrzeugs gesehen haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich bei der Mobilen Polizei (Tel.: 062 886 88 88, E-Mail: mobilepolizei@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.» (mgt/nfz)