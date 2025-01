Australian Open: Jérôme Kym nimmt erste Quali-Hürde

Jérôme Kym (ATP 135) setzt in der ersten Qualifikationsrunde zu den Australian Open ein Ausrufezeichen. Der Möhliner benötigt 52 Minuten, um gegen den Niederländer Tim van Rijthoven (27) als Sieger vom Platz zu gehen. Kym gewinnt mit 6:0, 6:3. Um erstmals in ein Hauptfeld an einem Major-Turnier einzuziehen, fehlen Kym noch zwei Quali-Siege. In der zweiten Runde der Qualifikation bekommt es der Fricktaler nun mit dem Franzosen Clément Chidekh (ATP 191) zu tun. Die Partie findet in der Nacht von heute Dienstag und den Mittwoch statt. (mgt/nfz)