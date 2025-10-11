Immobilien
Sie sieht das Leben von der positiven Seite

  11.10.2025 Zeiningen
Diana Daina geniesst ihre Ferien in der Schweiz. Fotos: Hans Zemp
Die junge Kenianerin Diana Daina hatte schon in ganz jungen Jahren eine enge Bindung zu Barbara Chindia-Haas aufgebaut. Bereits als Kleinkind folgte Diana der weissen Volontärin aus Zeiningen und eroberte deren Herz. Heute gehört sie ganz zur Familie.

Hans Zemp

