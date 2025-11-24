Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Sie helfen notfalls auch der lokalen Industrie»

  24.11.2025 Wirtschaft
Auf dem Areal Getec Park.Stein soll ein Reservekraftwerk gebaut werden. Foto: zVg
Auf dem Areal Getec Park.Stein soll ein Reservekraftwerk gebaut werden. Foto: zVg

Im Idealfall kommen Reservekraftwerke nicht zum Einsatz. Im Falle einer Strommangellage stabilisieren sie das Netz und verhindern den Blackout. Im Sisslerfeld laufen aufwendige Vorbereitungen für den Bau von drei der fünf neuen Schweizer Reservekraftwerke.

Simone ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote