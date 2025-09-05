Severin Schürch in den Gemeinderat Möhlin

Severin setzt immer wieder aufs Neue Initiativen und Projekte um, die das ...

Severin Schürch ist ein kompetenter, ehrlicher und engagierter Gemeinderatskandidat, dessen Werte und Visionen ich durch viele Jahre gemeinsamer Arbeit im Jam! vollkommen bestätigen kann.

Severin Schürch ist ein kompetenter, ehrlicher und engagierter Gemeinderatskandidat, dessen Werte und Visionen ich durch viele Jahre gemeinsamer Arbeit im Jam! vollkommen bestätigen kann.

Severin setzt immer wieder aufs Neue Initiativen und Projekte um, die das Gemeindeleben bereichern und auch über die Gemeindegrenzen hinweg Positives bewirken. Er hat dabei über Jahre hinweg stets proaktiv Verantwortung übernommen, zugleich aktiv zugehört und innovative Lösungen gesucht – immer mit Herz für das Gemeinwohl und immer mit dem richtigen Blick, bestehende gute Dinge weiterzuentwickeln. Während andere diskutieren, packt er die Dinge an.

Severins zentrale Werte – Engagement, Zuverlässigkeit, Vernetzung – spiegeln sich täglich in seinem Handeln wider. Er bringt Menschen zusammen, engagiert sich für einen starken sozialen Zusammenhalt und fördert den Dialog zwischen Generationen. Besonders wichtig ist ihm eine gesunde Familienpolitik, die Förderung von Lebensqualität im Fricktal und das konstruktive Miteinander in der Gemeinde. Wer mit Severin arbeitet, erlebt seinen offenen und lösungsorientierten Umgang hautnah – diese Stärken kann ich persönlich bestätigen.

Severin verbindet fachliche Kompetenz als Unternehmer mit praktischer Erfahrung als Gestalter der Jugendarbeit und kennt die Anliegen von Jung und Alt. Für Gemeinde und Region setzt er sich engagiert ein – unabhängig und immer bereit, Herausforderungen entschlossen anzupacken. Sein Ziel, Möhlin und das Fricktal als Lebensraum für alle Generationen zu stärken, entspricht ganz meinen Vorstellungen von nachhaltiger Gemeindepolitik.

Ich empfehle Severin Schürch vorbehaltlos zur Wahl als Gemeinderat. Seine Werte und Kompetenzen sind ein Gewinn für Möhlin und das Fricktal – davon bin ich überzeugt.

MATTHIAS HESKAMP,

VORSTANDSPRÄSIDENT OFFENE JUGENDARBEIT MÖHLIN (JAM!)