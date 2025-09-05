Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Severin Schürch in den Gemeinderat Möhlin

  05.09.2025 Leserbriefe

Severin Schürch ist ein kompetenter, ehrlicher und engagierter Gemeinderatskandidat, dessen Werte und Visionen ich durch viele Jahre gemeinsamer Arbeit im Jam! vollkommen bestätigen kann.

Severin setzt immer wieder aufs Neue Initiativen und Projekte um, die das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote