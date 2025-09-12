Immobilien
Severin Schürch in den Gemeinderat

  12.09.2025 Leserbriefe

Als Parteikollege von Severin Schürch freue ich mich, ihn für den Gemeinderat in Möhlin zur Wahl zu empfehlen. Ich kenne Severin schon seit er sich als Unternehmer in der Radio- und Fernsehbranche in der Region einen Namen gemacht hat. Schon da war er für mich ein sehr ...

