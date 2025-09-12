Severin Schürch in den Gemeinderat

Als Parteikollege von Severin Schürch freue ich mich, ihn für den Gemeinderat in Möhlin zur Wahl zu empfehlen. Ich kenne Severin schon seit er sich als Unternehmer in der Radio- und Fernsehbranche in der Region einen Namen gemacht hat. Schon da war er für mich ein sehr ...

Als Parteikollege von Severin Schürch freue ich mich, ihn für den Gemeinderat in Möhlin zur Wahl zu empfehlen. Ich kenne Severin schon seit er sich als Unternehmer in der Radio- und Fernsehbranche in der Region einen Namen gemacht hat. Schon da war er für mich ein sehr verlässlicher Partner. In den letzten Jahren, aus unserer Zusammenarbeit bei Die Mitte, wo er im Vorstand als Aktuar fungiert. In den Grossratswahlen 2024 erreichte er unter den Kandidatinnen und Kandidaten aus Möhlin den lobenswerte 3. Platz (von insgesamt 10). Während dem gesamten Wahlkampf konnte sich die Partei stets auf ihn verlassen. Dabei fiel mir seine Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und seine soziale, lösungsorientierte Art besonders auf. Severin bringt Bodenständigkeit, ein gutes Verständnis für die Anliegen der Gemeinde Möhlin und eine starke Vernetzung in Möhlin mit. Sein soziales Engagement geht weit über die offene Jugendarbeit Möhlin hinaus. Er setzt sich aus Überzeugung für die Dorfvereine ein. Denn die vielfallt der unterschiedlichsten Vereine ist ihm äusserst wichtig. Daher empfehle ich Severin Schürch für den Gemeinderat Möhlin. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Belange der Gemeinde mit Weitblick und Menschlichkeit voranzubringen.

ALFONS PAUL KAUFMANN, PRÄSIDENT DIE MITTE

BEZIRK RHEINFELDEN, WALLBACH