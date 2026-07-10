Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sessionsrückblick der SVP

  10.07.2026 Herznach-Ueken
Adrian Speckert (von links), Andreas Tscheulin, Christoph Riner, Tanja Suter, und Roger Fricker, Emanuel Suter und Patrik Meier. Foto: zVg
Adrian Speckert (von links), Andreas Tscheulin, Christoph Riner, Tanja Suter, und Roger Fricker, Emanuel Suter und Patrik Meier. Foto: zVg

Aktuelles aus den Räten

Trotz heissen Temperaturen und Fussball WM-Spiel der Schweiz versammelte sich eine grössere Anzahl Personen im Gasthof Löwen in Herznach zum «Sitzungsund Sessionsrückblick» der SVP-Bezirkspartei. Zunächst referierten die beiden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote