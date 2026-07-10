Trotz heissen Temperaturen und Fussball WM-Spiel der Schweiz versammelte sich eine grössere Anzahl Personen im Gasthof Löwen in Herznach zum «Sitzungsund Sessionsrückblick» der SVP-Bezirkspartei. Zunächst referierten die beiden ...

Aktuelles aus den Räten

Trotz heissen Temperaturen und Fussball WM-Spiel der Schweiz versammelte sich eine grössere Anzahl Personen im Gasthof Löwen in Herznach zum «Sitzungsund Sessionsrückblick» der SVP-Bezirkspartei. Zunächst referierten die beiden Grossräte Emanuel Suter und Patrik Meier und brachten den Zuhörern Aktuelles aus dem Grossen Rat in Aarau näher. Verwaltungsbremse, Finanzausgleich waren Thema, ebenso beantworteten sie Fragen aus der Versammlung.

Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen berichtete über die vergangene Sommersession. Er nannte explizit zwei Vorlagen, bei denen die Mehrheitsverhältnisse äusserst knapp waren. Es spielt also oft eine Rolle, wer wirklich anwesend ist und wer nicht. Die Themenpalette war auch in der Sommersession sehr vielfältig, wie die Ausführungen von Riner zeigten. Nach dem Referat gab es noch viele Fragen aus der Versammlung und spannende Diskussionen. (mgt)