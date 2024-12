Seniorennachmittag der Frauen Herznach-Ueken

Wer am 11. Dezember einen Blick in den Gemeindesaal in Herznach-Ueken werfen konnte, sah sich einer grossen und gut gelaunten Schar von rund 65 Senioren und Seniorinnen gegenüber. Sie alle genossen die Gelegenheit, zusammen sein zu dürfen und mit vertrauten Freunden und Bekannten über die gemeinsam erlebte Zeit zu berichten. Und wenn die Gäste dann noch verwöhnt werden mit einem feinen Mittagessen aus dem Dorfrestaurant Löwen, serviert von den Mitgliedern der Frauen Herznach-Ueken, dann ist das Wohlbefinden pur.

Die beiden Pfarrherren Andreas Wieland aus der katholischen Kirchgemeinde sowie Pfarrer Matthias Jäggi aus der reformierten Kirchgemeinde in Frick hatten eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Mit Weihnachtsgeschichten und Liedern verstanden sie es hervorragend, das Publikum zum Nachdenken, aber auch zum Mittun anzuregen. Der besinnliche Teil vermag es immer wieder, die Anwesenden in eine besondere Stimmung zu versetzen – dem Gespür der beiden Pfarrherren für solche Momente sei Dank! Speziell zu faszinieren vermochten dieses Jahr die «Schwyzerörgeli» vom Akkordeon-Orchester Frick. Mit den wunderschönen Melodien, gespielt auf ihren einzigartigen Instrumenten, verzauberten sie das Publikum. Eine wunderschöne Darbietung, die mit viel Applaus verdankt wurde. Mit Kaffee und Kuchen klang danach der Seniorennachmittag langsam aus.

Die Frauen Herznach–Ueken danken all jenen, die diesen Anlass finanziell unterstützen. Es ist dies nicht selbstverständlich, aber die Freude der älteren Garde unseres Dorfes zeigt, wie gut diese Unterstützung tut. Herzlichen Dank! (mgt)