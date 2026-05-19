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Seniorenessen im Pöstli

  19.05.2026 Münchwilen
Die Willkommenskärtli der 1. und 2. Klasse sorgten für Freude. Foto: zVg
Die Willkommenskärtli der 1. und 2. Klasse sorgten für Freude. Foto: zVg

Am 11. Mai trafen sich zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Dorfbeiz Pöstli in Münchwilen, um gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag voller schöner Begegnungen und guter Gespräche zu verbringen. Beim Eintreffen sorgten die farbigen Willkommenskärtli der 1. und ...

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