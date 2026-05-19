Seniorenessen im Pöstli

Am 11. Mai trafen sich zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Dorfbeiz Pöstli in Münchwilen, um gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag voller schöner Begegnungen und guter Gespräche zu verbringen. Beim Eintreffen sorgten die farbigen Willkommenskärtli der 1. und ...

Am 11. Mai trafen sich zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Dorfbeiz Pöstli in Münchwilen, um gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag voller schöner Begegnungen und guter Gespräche zu verbringen. Beim Eintreffen sorgten die farbigen Willkommenskärtli der 1. und 2. Klasse für Freude. Nach Verpflegung und gesanglicher Auf führung wurden die Gäste bei einem Quiz über Münchwilen herausgefordert. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse meisterten dies hervorragend und wurden mit grossem Applaus belohnt. Ein herzliches Dankeschön gilt der 1. und 2. Klasse sowie der Klassenlehrerin für ihr grosses Engagement. Gedankt wird auch Nora sowie dem Koch Hans Strebel für die köstliche Verpflegung. (mgt)