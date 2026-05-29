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Selbstunfall wegen Insekt im Fahrzeug

  29.05.2026 Zeiningen
Das Auto landete auf der Seite. Foto: zVg
Das Auto landete auf der Seite. Foto: zVg

Am Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über einen Selbstunfall ein. Eine ältere Frau war mit ihrem Auto an der Mühlegasse in Zeiningen gegen einen Gartenzaun gefahren, woraufhin das Fahrzeug auf die Seite kippte. Die ausgerückte ...

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