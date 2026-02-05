Selbstunfall: Eine Person leicht verletzt

Die 33-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Giebenacherstrasse von Giebenach kommend in Richtung Augst. ...

Letzten Donnerstag, kurz nach 9.30 Uhr, verursachte eine Personenwagenlenkerin auf der Giebenacherstrasse in Augst einen Selbstunfall. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Die 33-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Giebenacherstrasse von Giebenach kommend in Richtung Augst. Mutmasslich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor sie in der Kurve beim Abzweiger in die Wölferstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte dieses mit dem Randstein, fuhr in das angrenzende Wiesenbord und überschlug sich. Anschliessend kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Lenkerin konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Sie wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gesichert und anschliessend durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. (pol/)