«Seit Abschaffung der Schulpflege ist ein Vakuum entstanden»

Ein halbes Dutzend Mütter und Väter hat den Elternverein Zeiningen aus der Taufe gehoben. Die Initianten sahen punkto Interessensvertretung zuletzt ein Ungleichgewicht.

Ein halbes Dutzend Mütter und Väter hat den Elternverein Zeiningen aus der Taufe gehoben. Die Initianten sahen punkto Interessensvertretung zuletzt ein Ungleichgewicht.

Ronny Wittenwiler

Am 2. Mai war Gründungsversammlung. «Der Elternverein Zeiningen ist nicht gegen die Schule gerichtet», stellt deren Präsidentin Yvonne Rotzler sofort klar. Sie sagt aber auch ohne Umschweife: «Seit der Abschaffung der Schulpflege ist ein Vakuum entstanden.» Bei einem Gespräch in der Schule sitze man als Elternteil der Lehrperson gegenüber, vielleicht der Schulleitung, und dieses Vakuum, Rotzler empfindet es als Ungleichgewicht, das zwar nicht die Kompetenz per se infrage stelle, doch der Neutralität schlicht nicht zuträglich sei. «Uns fehlt ein unabhängiges Bindeglied zwischen Eltern, Schule und Gemeinde.»

Das hat der Elternverein vor

Diese so wahrgenommene Lücke möchte der Elternverein Zeiningen schliessen. «Es existieren so viele Angebote und Anlaufstellen», sagt Präsidentin Rotzler. «Wir möchten vernetzen und Ressourcen bündeln.» In dieser Hinsicht versteht sich der neu gegründete Verein als eine Art Drehscheibe, der an die jeweiligen Fachstellen anknüpft. Es gehe darum, dass Eltern nicht stundenlang recherchieren müssten, um auf ihre Fragen entsprechende Hilfestellung zu bekommen.

Doch will der Elternverein nicht nur Ansprechpartner respektive Vermittler sein. Die Ideen reichen von öffentlichen Fachvorträgen zu Themen wie Gewaltprävention, Autismus und ADHS, bis hin zu Kursangeboten. «Viele Eltern haben das Gefühl, dass es in Zeiningen wieder mehr Angebote, Austauschmöglichkeiten und Gemeinschaft für Familien und Kinder brauchen würde», sagt Rotzler ausserdem. «Das können Plausch-Nachmittage sein, vielleicht mal ein Flohmarkt genauso wie eine Velobörse.»

«Über Politik reden wir nicht»

Welche Projekte konkret umgesetzt würden, werde sich mit der Entwicklung des Vereins und der Anzahl aktiver Mitglieder zeigen.

Ein halbes Dutzend Väter und Mütter hat den Elternverein soeben aus der Taufe gehoben. Mehrere Unterstützer wirkten im Hintergrund. «Nicht alle Eltern trauen sich, aktiv mitzuwirken», sagt Rotzler. Zur Erinnerung: In Zeiningen herrschte zuletzt nicht nur Eitel Sonnenschein, Personalentscheide, welche die Schule Zeiningen betrafen, sorgten für Spannungen zwischen Lehrerschaft und Behörden und schliesslich wohl auch bei vielen für ein gewachsenes Hemmnis, sich zu positionieren. «Wir sind bunt gemischt, über Politik reden wir nicht», sagt Yvonne Rotzler. «Wichtig ist uns vor allem, dass wir konstruktiv, unabhängig und offen für alle Familien in Zeiningen wirken können. Kinder sind unsere Zukunft. Da braucht es ein Miteinander und Verständnis füreinander.»

Der Elternverein wird am «Zeiniger Märt» (26. September) präsent sein.

«Wir freuen uns auf viele gute Gespräche und Neumitglieder an unserem Stand», sagt Präsidentin Yvonne Rotzler.

www.elternvereinzeiningen.ch