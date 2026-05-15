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«Seit Abschaffung der Schulpflege ist ein Vakuum entstanden»

  15.05.2026 Zeiningen
Sie haben den Elternverein Zeiningen gegründet: Ruth Moloney (von links), Marco und Melanie Schüppach, Yvonne Rotzler, Sina Burkhardt und Corinna Danner; (nicht auf dem Foto: Jacqueline Marturana). Foto: zVg
Sie haben den Elternverein Zeiningen gegründet: Ruth Moloney (von links), Marco und Melanie Schüppach, Yvonne Rotzler, Sina Burkhardt und Corinna Danner; (nicht auf dem Foto: Jacqueline Marturana). Foto: zVg

Ein halbes Dutzend Mütter und Väter hat den Elternverein Zeiningen aus der Taufe gehoben. Die Initianten sahen punkto Interessensvertretung zuletzt ein Ungleichgewicht.

Ronny Wittenwiler

Am 2. Mai war Gründungsversammlung. «Der Elternverein Zeiningen ist nicht gegen die Schule ...

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