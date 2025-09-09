Immobilien
Seit 70 Jahren erfolgreich auf dem Holzweg

  09.09.2025 Wirtschaft
George Kuratle hat das Familienunternehmen von 1974 bis 2020 geführt. Fotos: Simone Rufli
Der Grundstein der Kuratle Group wurde in Laufenburg gelegt

1955 von Alfred Kuratle in Laufenburg als Einmannbetrieb gegründet, liefern der Familienbetrieb und seine Tochterunternehmen heute vom Hauptsitz in Leibstadt aus Holzprodukte in die ganze Welt. Am Freitagabend waren 500 ...

