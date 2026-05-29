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Seine Welt endete nie am Dorfrand

  29.05.2026 Leserbriefe

Eine Hommage zum 87. Geburtstag von Peter Bircher

Lieber Peter,
Am nächsten Montag, dem 1. Juni 2026, wirst du 87 Jahre alt. Dass du das selber weisst, bezweifle ich fast. Zu beschäftigt bist du damit, das Fricktal voranzubringen. Seit ...

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