Seine Welt endete nie am Dorfrand

Eine Hommage zum 87. Geburtstag von Peter Bircher

Lieber Peter,

Am nächsten Montag, dem 1. Juni 2026, wirst du 87 Jahre alt. Dass du das selber weisst, bezweifle ich fast. Zu beschäftigt bist du damit, das Fricktal voranzubringen. Seit über fünf Jahrzehnten tust du, was andere nur ankündigen: du packst an. Als Gemeindeschreiber in Wölflinswil und Oberhof. Als Grossrat im Aargau, von 1973 bis 1990. Als Nationalrat, von 1990 bis 1999. Als Geschäftsführer und später Präsident der Regionalplanung Oberes Fricktal während zwanzig Jahren. Als Erfinder des Fricktaler Gemeindeseminars, das jetzt im 32. Jahrgang steht. Als Mitgründer von Drei- klang.ch, aus dem 2012 der Jurapark Aargau wurde. Als Landschaftsführer mit 27 Touren und 23 Dorfrundgängen. Als Verleger im Grundverlag, wo Schriften erschienen sind, die nicht nach drei Monaten vergessen sind. Zu dieser Aufzählung gesellen sich noch weitere Stationen: das Projekt für naturgemässe Kulturlandschaft im Fricktal, die Gründung von «Labiola» für Landwirtschaft-Bio-Landschaft mit heute rund 1500 Aargauer Betrieben, die seinerzeit prägende Mitwirkung an neuen Direktzahlungsmodellen für unsere Bauern, der Eisenweg von Wölflinswil bis Zeiher Homberg, das Bergwerk Herznach. Wer einen solchen Weg zurücklegt, braucht keine Visitenkarte. Der Leistungsausweis steht in der Landschaft – und in all den Institutionen, die ohne dich so nicht existieren würden. Auf die Frage, was dich all die Jahre angetrieben habe, hast du vor gut zehn Jahren einer Zeitung geantwortet: «Die Sorge um das Gemeinwohl.» Knappe, präzise Worte; keine weitere Erklärung nötig. Und in all deinen Schilderungen deines Wirkens fällt kein einziges Mal das Wort «ich». Das Gemeinwohl kennt keinen Autor – auch das bis du!

Dass du bereit warst, den neu gegründeten «Verein Plattform Sisslerfeld» als interimistischer Gründungspräsident zu übernehmen, war grosszügig – und typisch. Du hast es getan, wie du alles tust: ohne Aufhebens, mit Überzeugung und mit fünf Jahrzehnten Erfahrung im Rücken. Am kommenden 10. Juni, an der Gründungsversammlung des Vereins im Zivilschutzzentrum Eiken (Beginn: 19.30 Uhr – Interessierte sind herzlich willkommen), wirst du das Präsidium an einen neu konstituierten Vorstand abgeben. Und zuvor hältst du ein Kurzreferat über «Die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit». Wer, wenn nicht du, darf dazu das Wort ergreifen? Du hast deiner Frau versprochen, mit dem Geburtstag öffentlich kürzer zu treten – um (endlich) mehr Zeit für sie und die Familie zu gewinnen. Das ist das richtige Versprechen zur richtigen Zeit. Ich nehme dich gerne beim Wort. «Meine Welt endete nie am Dorfrand», hast du einmal gesagt. Das stimmt und das wird sie auch künftig nicht – weil ebenso stimmt: Einen Peter Bircher, der einfach aufhört, wird es nie geben. Nur einen, der etwas kürzer tritt – und dafür vielleicht noch aufmerksamer hinschaut, was direkt vor seiner Haustüre liegt.

Alles Gute zum Geburtstag, Peter. Du hast der Region mehr gegeben, als sie je wird zurückgeben können.



CHRISTOPH GRENACHER, ITTENTHAL