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Seien wir ehrlich mit uns selbst!

  05.06.2026 Leserbriefe

Ja, auch mich nervt es, wenn ich im Stau stehe oder es überfüllte Züge hat. Und so könnte ich hier noch einige Argumente der Befürworter dieser Initiative aufführen. Doch sind diese Argumente nicht einfach ein Vorwand, weil wir Angst davor haben, unseren hohen ...

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