Sehnsuchtsort Provence

  27.01.2026 Basel
Besucherin vor «La route tournante à Montgeroult» aus dem Museum of Modern Art, New York.
Cezanne in der Fondation Beyeler

Wer den Winter-Blues hat und bei dem trüben, grauen Wetter Lust auf Farben und den Süden verspürt, dem sei die gerade eröffnete Ausstellung in Riehen empfohlen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte widmet die Fondation Beyeler Paul ...

