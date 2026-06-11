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Sechs Klassen für Wittnau – warum wir nicht locker lassen

  11.06.2026 Leserbriefe

Die Diskussion um die künftige Klassenorganisation der Schule Wittnau beschäftigt viele Eltern. Heute werden in Wittnau vier Klassen geführt. Die 1. bis 3. Klasse und die 4. bis 6. Klasse werden jeweils jahrgangsübergreifend und integrativ unterrichtet. Jede Stufe wird ...

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