Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Südspange wird real -  «ein Generationenprojekt»

  15.01.2026 Eiken
Viel wurde im Vorfeld rund um die Erschliessungsstrasse «Südspange» diskutiert. Jetzt wird sie mit dem Spatenstich konkret. Foto: Susanne Hörth
Viel wurde im Vorfeld rund um die Erschliessungsstrasse «Südspange» diskutiert. Jetzt wird sie mit dem Spatenstich konkret. Foto: Susanne Hörth

 

Spatenstich für die Erschliessungsstrasse Südspange

In Eiken war die Freude am Mittwoch kurz vor Mittag gross: Nach einer intensiven Planungszeit konnte mit dem Bau der Erschliessungsstrasse begonnen werden. «Das ist ein Generationenprojekt», sagte ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote