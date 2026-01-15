Südspange wird real -  «ein Generationenprojekt»

In Eiken war die Freude am Mittwoch kurz vor Mittag gross: Nach einer intensiven Planungszeit konnte mit dem Bau der Erschliessungsstrasse begonnen werden. «Das ist ein Generationenprojekt», sagte ...

Spatenstich für die Erschliessungsstrasse Südspange

In Eiken war die Freude am Mittwoch kurz vor Mittag gross: Nach einer intensiven Planungszeit konnte mit dem Bau der Erschliessungsstrasse begonnen werden. «Das ist ein Generationenprojekt», sagte Gemeindeammann Stefan Grunder vor den Anwesenden. Der Start der Erschliessungsarbeiten für die Südspange Eiken markiere den Beginn eines zukunftsweisenden Projekts – für die Infrastruktur, die Wirtschaft und die Menschen, die hier leben und arbeiten, hiess es anlässlich des Spatenstichs.

Bereits letztes Jahr hat das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt den Knoten «Südspange – Anschluss Sisslerfeld» erstellt. Dafür wurde die Laufenburgerstrasse auf einer Länge von 230 Metern verbreitert und so Platz für eine Abbiegespur in die künftige Südspange geschaffen. (sh)

Ausführlicher Bericht in der Freitagausgabe