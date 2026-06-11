Südspange nimmt Form an

Mit der Südspange auf Eiker und Münchwiler Boden entsteht zurzeit eine wichtige Verbindungsstrasse für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr. In Eiken schreiten die Bauarbeiten gut voran. In Münchwilen wird am Freitagabend über den ...

Bau der Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld auf Kurs

Mit der Südspange auf Eiker und Münchwiler Boden entsteht zurzeit eine wichtige Verbindungsstrasse für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr. In Eiken schreiten die Bauarbeiten gut voran. In Münchwilen wird am Freitagabend über den Baukredit beschlossen.

Susanne Hörth

Als Generationenprojekt und wegweisender Schritt für das gesamte Sisslerfeld wurde die Erschliessungsstrasse, die sogenannte Südspange, beim Spatenstich Mitte Januar dieses Jahres in Eiken bezeichnet. Nach ihrer Fertigstellung schliesst sie im Osten an die Laufenburgerstrasse (K295) in Eiken an und verläuft südlich der DSM über die Geuerenstrasse bis zur Sisslerstrasse in Münchwilen. Seit dem Spatenstich ist bereits viel Erdreich bewegt worden; die geplante Strasse mit Unterführung, Werkleitungen und Bushaltestellen wird nach und nach sichtbar. «Die Arbeiten sind auf Kurs», erklärt Eikens Gemeindeammann Stefan Grunder zum aktuellen Baustand der Südspange. Sie ist für die Erschliessung des neuen Standorts des Pharmazulieferers Bachem von grosser Bedeutung.

Bauherrin der Südspange ist der Kanton Aargau – ein Novum in zweierlei Hinsicht. Zum einen handelt es sich bei der Erschliessungsstrasse um eine kommunale Strasse, zum anderen hat der Kanton den Baukredit von 26 Millionen Franken gesprochen, bevor das Gesamtprojekt vollständig ausgearbeitet war. Die Südspange wird bei ihrer Fertigstellung 1,65 Kilometer lang sein. Sie gliedert sich in drei Abschnitte, zwei davon liegen auf Eiker Gemeindegebiet. Mit 11 Millionen Franken beteiligt sich die Gemeinde an den Baukosten.

Während die Lose 1 und 2 auf Eiker Boden komplett neu erstellt werden, handelt es sich beim dritten, 325 Meter langen Abschnitt um die bereits bestehende Geuerenstrasse auf Münchwiler Boden.

Am Freitagabend wird der Gemeindeversammlung der Kredit über 1,33 Millionen Franken für den Ausbau und die Sanierung dieser Strasse zur Beschlussfassung vorgelegt. «Der Bauperimeter für die Erneuerung der Geuerenstrasse wird weiterhin für die Erschliessung der angrenzenden Grundstücke genutzt. Neu wird auf der Strasse eine Buslinie verkehren», heisst es in den Versammlungsunterlagen.

Nicht durchgängig befahrbar

Die Südspange wird nach ihrer Fertigstellung für den motorisierten Individualverkehr bewusst nicht durchgängig befahrbar sein, um unerwünschten Ausweichverkehr zu verhindern. Für den öffentlichen Verkehr sowie für Velofahrer hingegen bleibt sie durchgehend nutzbar.

Wie bereits in einem früheren NFZ-Bericht erwähnt, hat die Ausschreibung der Bau- und Rohrlegearbeiten für das gesamte Strassenbauprojekt bereits stattgefunden. Die Fertigstellung der Südspange ist spätestens auf Ende 2027 vorgesehen, damit Bachem wie geplant mit dem Bau seines neuen Produktionswerks im Sisslerfeld beginnen kann.