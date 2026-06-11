Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Südspange nimmt Form an

  11.06.2026 Münchwilen
Blick auf die Bauarbeiten der neuen Erschliessungsstrasse, rechts oben die Einmündung in die Laufenburgerstrasse. Foto: S. Roth
Blick auf die Bauarbeiten der neuen Erschliessungsstrasse, rechts oben die Einmündung in die Laufenburgerstrasse. Foto: S. Roth

Bau der Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld auf Kurs

Mit der Südspange auf Eiker und Münchwiler Boden entsteht zurzeit eine wichtige Verbindungsstrasse für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr. In Eiken schreiten die Bauarbeiten gut voran. In Münchwilen wird am Freitagabend über den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote