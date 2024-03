Schwerer Unfall in Kaisten: Auto erfasst Motorradlenker

Am Dienstagmorgen, 5. März, um 6.45 Uhr, kam es in Kaisten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradlenker war von Frick nach Kaisten unterwegs, als er von einem

herannahenden VW Golf erfasst wurde, der in dieselbe Richtung fuhr. Der 30-jährige Motorradlenker verletzte sich bei diesem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 51-jährige Golf-Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Zur Klärung des Unfallhergangs war die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau vor Ort und sicherte Spuren. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren gegen den Golf-Lenker. Für die Unfallarbeiten vor Ort war die Strecke zwischen Frick und Kaisten bis 12 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr regelte den Verkehr und signalisierte eine Umleitung. (mgt)