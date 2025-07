Schweizerhalle-Tunnel: Personenwagen überschlägt sich

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 44-jährige Lenker mit seinem grauen Mercedes auf dem zweiten Überholstreifen der Autobahn A2 in Richtung Basel. Unmittelbar bei der Einfahrt in den Schweizerhalle-Tunnel vollzog er einen Spurwechsel auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den rechts neben ihm fahrenden Personenwagen. Folglich kollidierte er seitlich mit dem weissen Nissan. Der Mercedes überschlug sich dabei und rutschte rund 40 Meter auf dem Dach, bevor er auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der weisse Nissan drehte sich bei der Kollision einmal um die eigene Achse und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke, wo er zum Stillstand kam. Zwei Personen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.



Die beiden involvierten Personenwagen mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen im Tunnel gesperrt werden, was zu einem grossen Rückstau führte. (mgt)