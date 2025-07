Schwarzwaldrundfahrt und mehr

Aus fünf Strecken können die Velofahrer am kommenden Wochenende im Schwarzwald wählen. Sei es mit dem Rennrad auf der Strasse oder mit dem Mountainbike, dem Gravelbike oder dem E-Bike. Abgerundet wird das Sportwochenende mit einem Rundstreckenrennen am Samstag und den Läufen ...

Aus fünf Strecken können die Velofahrer am kommenden Wochenende im Schwarzwald wählen. Sei es mit dem Rennrad auf der Strasse oder mit dem Mountainbike, dem Gravelbike oder dem E-Bike. Abgerundet wird das Sportwochenende mit einem Rundstreckenrennen am Samstag und den Läufen am Sonntag.

Seit über einem halben Jahrhundert gibt es die Schwarzwald-Rundfahrt. An der ältesten Radtouristik-Veranstaltung in der Schweiz stehen für die Fahrer auch dieses Jahr fünf Strecken zur Auswahl. Neben den klassischen Touren über 100 und 150 Kilometer werden drei Bike-Strecken über 30, 60 und 90 Kilometer angeboten. Die 30-km-Strecke für Mountainbiker richtet sich speziell an Einsteiger, weniger trainierte Fahrer sowie Familien. Auch E-Bike-Fahrer sind auf allen Strecken herzlich willkommen.

Am Samstag organisiert der VC Kaisten das Fricktalische Rundstreckenrennen mit der Aargauer Meisterschaft in verschiedenen Kategorien. Ausgetragen werden die Rennen auch dieses Jahr auf dem bewährten Rundkurs in der Hardmatt. Zudem messen sich die Fahrer des Schweizerischen Sportverbands Öffentlicher Verkehr sowie die Militärradfahrer in ihren farbigen «Gwändli». Am Sonntag finden alle von klein bis gross eine Startgelegenheit am 57. Kaister Waldlauf. Spannend wird sicher auch der 18. Fricktaler Waffenlauf. Abgerundet wird die Ver-anstaltung mit der Walking- und Nordic-Walking Trophy und einem Volksmarsch. Zu der Schwarzwald-Rundfahrt sowie den Radrennen und Läufen sind Anmeldungen am Starttag möglich. (mgt)