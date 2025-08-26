Schwarzwald-Spätsommertour

Am letzten Augustsonntag fand wie jedes Jahr ein paar Wochen nach der off iziellen Schwarzwald-Rundfahrt die vereinsinterne Rundfahrt für die Mitglieder und Helfer vom Velo-Club Kaisten statt.

Velo-Club Kaisten: Vereinsinterne Schwarzwald-Rundfahrt 2025

Frühmorgens starteten in Kaisten bei noch kühlen Temperaturen rund ein Dutzend VCK-Fahrer zur Schwarzwald-Rundfahrt. Wobei die Jüngste im Feld, die 17-jährige Nachw uchsath letin Laura Emmenegger, zu diesem Zeitpunkt bereits einige Kilometer in den Beinen hatte, fuhr sich doch alleine schon um halb fünf Uhr morgens ab ihrem Wohnort Arboldswil Richtung Kaisten los!

Auf der Fahrt entlang dem Rhein zeigte sich langsam die Sonne und die wärmenden Sonnenstrahlen wurden von allen sichtlich genossen. In Grafenhausen wartete dann bei schönstem Sonnenschein eine feine Stärkung in Form von Kaffee und Sandwichs auf die Velofahrer. Nach dem Znünihalt teilten sich die Fahrer in zwei Gruppen auf, wobei eine Gruppe auf die verkürzte 150 km-Strecke direkt via Schluchsee/Äule und die andere Gruppe aufgrund einer Ortssperrung die 150 km-Strecke mit leichten Umwegen absolvierte. Beim gemeinsamen Treffpunkt Wehrhalden trafen die Velofahrer dann auf weitere VCK-Mitglieder und Helfer der Schwarzwald-Rundfahrt, die teils mit den Autos oder mit den Bikes direkt zum Mittagshalt fuhren. Dort wurden alle wiederum von der Familie Eschbach mit feinen Salaten, Grilladen und einem feinen Dessertbuffet verwöhnt und konnten die Energiespeicher wieder auffüllen. Willi Brogli, der dieses Jahr zum ersten Mal als OK-Präsident der Schwarzwald-Rundfahrt fungierte, dankte nach der Verköstigung allen Helfenden und OK-Kollegen für die tatkräftige Mithilfe an der Anfang Juli stattgefundenen Rundfahrt und dem Sporttag. Dieses Jahr meinte es Petrus gut mit den Kaistern und es waren erfreulich viele Sportbegeisterte dabei. Der OK-Präsident machte bereits auf die nächste Austragung vom 4./5. Juli 2026 aufmerksam und hofft natürlich wieder auf möglichst grosse Unterstützung. Die VCK-Familie bedankte sich mit einem herzlichen Applaus bei Willi Brogli.

Nach dem gemütlichen Beisammensein in Wehrhalden machten sich alle wieder bereit für die Rückfahrt nach Kaisten. Nach einer rasanten Abfahrt endete die diesjährige Schwarzwald-Sommertour vom VC Kaisten mit einem abschliessenden Hock im Restaurant Warteck in Kaisten.

Während die VCK-Familie die vereinsinterne Rundfahrt genoss, weilte der Nachwuchsathlet Lars Emmenegger an der Bahnjunioren-WM in Apeldoorn (NL). Er hatte sich am Sonntagmorgen erfolgreich für den Final des Elimination-Rennens qualifiziert. Im Finale bekundete er leider etwas Pech und wurde in einen Sturz verwickelt. Am Schluss schaute trotzdem der beachtliche 13. Platz heraus. Ebenfalls im Finale war er zusammen mit seinem Partner im Madison und belegte dort den 12. Schlussrang. Der VKC gratuliert Lars zu seinen tollen Leistungen an der Bahnjuniorenweltmeisterschaft und wünscht ihm gute Erholung und viel Erfolg bei seinen nächsten Einsätzen. (mgt)