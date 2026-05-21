Schupfart: Gegen Betonelement geprallt

In der Nacht auf Donnerstag verlor ein Automobilist auf der Wegenstetterstrasse in Schupfart die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen ein Betonelement. Eine Ambulanz brachte den Beifahrer zur Kontrolle ins Spital. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Mittwoch, kurz vor 22.30 Uhr, auf der Wegenstetterstrasse in Schupfart. Ein 39-jähriger Automobilist fuhr mit seinem BMW X5 von Wegenstetten in Richtung Schupfart. Im Ausserortsbereich kam der Lenker mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, worauf der BMW mit einem Betonelement am rechten Strassenrand kollidierte. Das Fahrzeug kam schliesslich mit massiv beschädigter Front und abgerissenem Vorderrad zum Stillstand. Während der 39-Jährige unverletzt blieb, brachte eine Ambulanz den 30-jährigen Beifahrer zur Kontrolle ins Spital. Am BMW entstand Totalschaden. Zudem wurde die Strasseneinrichtung beschädigt. Gemäss ersten Aussagen des 39-Jährigen habe ein Tier die Fahrbahn gekreuzt, weshalb er versucht habe, nach rechts auszuweichen. In der Folge sei es zur Kollision gekommen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und den Unfallverursacher an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.