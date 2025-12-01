Schupfart: Frontalkollision fordert Schwerverletzte

Zwischen Schupfart und Wegenstetten stiessen am Sonntagnachmittag zwei Autos heftig frontal zusammen. Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Wegenstetterstrasse ausserhalb von Schupfart. Auf dieser Ausserortsstrecke war der Lenker eines Subaru Legacy in Richtung Wegenstetten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der 54-Jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Dieser wurde von der Fahrbahn auf die angrenzende Wiese geschleudert.



Die Lenkerin des VW wurde im demolierten Wrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter flog die 21-Jährige schwer verletzt ins Universitätsspital Basel. Ihr gleichaltriger Beifahrer erlitt Knochenbrüche und wurde durch eine Ambulanz ins Spital gebracht. Der Fahrer des Subaru kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte auch ihn ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.



Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle musste die Kantonspolizei die Strasse bis um 19.45 Uhr sperren. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (mgt/nfz)