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Schulhaus-Erweiterung nimmt die erste Hürde

  30.06.2026 Olsberg
Das bisherige Schulhaus platzt aus allen Nähten. Foto: Valentin Zumsteg
Das bisherige Schulhaus platzt aus allen Nähten. Foto: Valentin Zumsteg

Die Schule Olsberg braucht mehr Platz. Nach eingehender Diskussion hat die Gemeindeversammlung einen Planungskredit genehmigt. Für den Bau von Parkplätzen gab es ebenfalls grünes Licht.

Valentin Zumsteg

«Unser Schulhaus platzt aus allen Nähten. Es ist schwierig, dort modernen ...

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