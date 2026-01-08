Bei kalten Temperaturen zogen am vergangenen Samstagnachmittag neun Kinder, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar, durch Zeiningen. Sie gingen hauptsächlich bei denjenigen Familien vorbei, welche sich im Vorfeld für einen Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger angemeldet hatten. Die kleinen Könige und Königinnen sangen und sprachen den Segensvers, bevor sie den Segen an die Eingangstüren schrieben oder klebten.

Im Einsatz gegen Kinderarbeit

In Bangladesch schuften 1,8 Mio. Kinder oft unter gefährlichen Bedingungen. Trotz Gesetzen bleibt Kinderarbeit ein Problem. Missio-Partner helfen Kindern, sich von der Arbeit in der Fabrik zu lösen und ihnen Schulbildung zu ermöglichen. Das Thema «Schule statt Fabrik» wurde auch in einem Film behandelt, welche die Zeininger Sternsinger und Sternsingerinnen zur Vorbereitung auf ihre Tour angeschaut hatten.

Am Sonntagmorgen durften die kleinen Könige und Königinnen den Gottesdienst, der durch Markus Wentink geleitet wurde, mitgestalten. Die Sternsingerinnen und Sternsinger freuten sich, dass sie rund 1300 Franken für andere Kinder, denen es nicht so gut geht wie ihnen, sammeln konnten. ( jtz)