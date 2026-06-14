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Schule braucht mehr Platz, Bauprojekt mehr Zeit

  14.06.2026 Olsberg
Nach aktuellem Stand der Planung soll der Erweiterungsbau im hinteren Teil des Pausenplatzes realisiert werden. Foto: Archiv NFZ
Nach aktuellem Stand der Planung soll der Erweiterungsbau im hinteren Teil des Pausenplatzes realisiert werden. Foto: Archiv NFZ

Olsberger Stimmbürger entscheiden über Planungskredit

Weil es an einem Informationsanlass kritische Voten zur geplanten Schulraumerweiterung gab, kommt der Gemeinderat Olsberg nicht mit einem Baukredit, sondern erst mit einem Planungskredit an die nächste Gemeindeversammlung.

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