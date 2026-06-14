Schule braucht mehr Platz, Bauprojekt mehr Zeit

Weil es an einem Informationsanlass kritische Voten zur geplanten Schulraumerweiterung gab, kommt der Gemeinderat Olsberg nicht mit einem Baukredit, sondern erst mit einem Planungskredit an die nächste Gemeindeversammlung.

Olsberger Stimmbürger entscheiden über Planungskredit

Weil es an einem Informationsanlass kritische Voten zur geplanten Schulraumerweiterung gab, kommt der Gemeinderat Olsberg nicht mit einem Baukredit, sondern erst mit einem Planungskredit an die nächste Gemeindeversammlung.

Valentin Zumsteg

Eigentlich hätte es zügig gehen sollen. Weil die Platzverhältnisse in der Schule und bei den Tagesstrukturen Olsberg sehr eng sind, möchte der Gemeinderat den Schulraum erweitern lassen. Ursprünglich wollte er dafür bereits der kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 25. Juni einen Baukredit in der Höhe von rund 1,9 Millionen Franken unterbreiten. Doch dazu kommt es jetzt nicht. Stattdessen beantragt der Gemeinderat lediglich einen Planungskredit von 65 000 Franken für die Schulraumerweiterung sowie einen Baukredit von 120 000 für sechs Parkplätze auf der Höhe der Zivilschutzanlage.

Ausserordentliche Gemeindeversammlung im Herbst?

Grund für den Sinneswandel und die Verzögerung sind kritische Voten zum vorgestellten Erweiterungsprojekt anlässlich einer Informationsveranstaltung Anfang Mai (die NFZ berichtete). «Aufgrund der kritischen Stimmen wollen wir nun eine Gesamtplanung machen und abklären, welche Ideen und Bedürfnisse es im Zusammenhang mit der Schulraumerweiterung gibt», erklärt Gemeindeammann Karl Bürgi gegenüber der NFZ. Er betont aber, dass es trotzdem zügig vorangehen soll, wenn es grünes Licht für den Planungskredit gibt. Die Schule brauche dringend mehr Platz. Aktuell zähle Olsberg vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse rund 40 Schülerinnen und Schüler, so Bürgi. Er kann sich vorstellen, dass für den Entscheid über den Baukredit wegen der Dringlichkeit eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen wird. «Vielleicht schon diesen Herbst. Das müssen wir noch schauen», so Bürgi. Klar ist, dass das Bauprojekt eine Entf lechtung von Schule, Tagesstrukturen und Gemeinde-Infrastruktur ermöglichen soll. Die Kostenschätzung für das Gesamtkonzept Schulraumerweiterung inklusive Möblierung, WC-Anlage, Küche und Lärmschutz beläuft sich nach wie vor auf zirka 1,9 Millionen Franken, wie der Botschaft zur Gemeindeversammlung zu entnehmen ist. Gemäss der aktuellen Konzeptstudie soll die Erweiterung im hinteren Teil des bestehenden Pausenplatzes realisiert werden.

Überschuss statt Minus

Finanziell steht die Gemeinde Olsberg gut da. Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 282 000 Franken – und damit deutlich besser als budgetiert. Im Voranschlag war ein Minus von 18 000 Franken vorgesehen. Erfreulich entwickelten sich die Steuereinnahmen, diese belaufen sich auf 1,899 Millionen Franken. Das ist ein Mehrertrag gegenüber dem Budget von 288 000 Franken.

Einwohnergemeinde-Versammlung

Olsberg am Donnerstag, 25. Juni, 20 Uhr, im Gemeindesaal.