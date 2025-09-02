Immobilien
Schuldendilemma in Frick

  02.09.2025 Leserbriefe

Die Gemeinde Frick steht mit den drei Grossprojekten «Ausbau Bahnhof», «Ersatzneubau Mehrzweckhalle 58 mit Schulräumen» sowie «Hallenbadsanierung» einmal mehr vor grossen Herausforderungen. Eine massvolle und nutzungsorientierte Weiterentwicklung der ...

