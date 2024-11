Schützen Rheinfelden: Katharina Gessler wird neue Vorsitzende der Geschäftsleitung, Chefärztin und Klinikdirektorin

Der Verwaltungsrat hat Dr. med. Katharina Gessler als Nachfolgerin des langjährigen Chefarztes, Klinikdirektors und Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Dr. med. Hanspeter Flury, gewählt. Sie tritt ihre Tätigkeit im Schützen Rheinfelden Klinik & Hotels am 1. Juli 2025 an; als Chefärztin, Klinikdirektorin und stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung. Per 1.1.2026 wird sie den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Hanspeter Flury begleitet den Übergang und zieht sich wie geplant auf Ende Jahr aus den operativen Aufgaben zurück. Künftig wird er seine Expertise im Verwaltungsrat einbringen. Das teilt das Unternehmen mit.

Katharina Gessler ist derzeit bei den psychiatrischen Diensten Aargau als Leitende Ärztin und stellvertretende Zentrumsleiterin tätig. In dieser Funktion leitet sie die Privatstation und das zentrumseigene Ambulatorium und ist Mitglied der Zentrumsleitung. Ihre ärztliche Laufbahn begann als Oberärztin und später Leitende Ärztin, respektive stellvertretende Chefärztin in der Klinik Barmelweid. Am Universitätsspital Zürich war sie Oberärztin an der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik. Seit 2022 arbeitet sie bei den Psychiatrischen Diensten Aargau. Dr. med. Katharina Gessler verfügt über eine breite akademische Ausbildung und zahlreiche Spezialisierungen. Neben zwei Facharzttiteln FMH – in Psychiatrie und Psychotherapie sowie in Allgemeiner Innerer Medizin – hat sie auch den Executive Master in Business Administration mit Schwerpunkt Medical Management erworben. Sie engagiert sich seit mehreren Jahren in der Lehrtätigkeit, unter anderem als Leiterin des Masterstudiengangs und Mitglied der Studiengangkommission DAS/MAS Ärztliche Psychotherapie der Universität Zürich. Zudem hält sie regelmässig Vorträge zu psychotherapeutischen und psychosomatischen Themen.