SCHÜTZENVEREIN HERZNACH-UEKEN

Das Cup-Schiessen des Schützenvereins Herznach-Ueken Mitte März markiert den Start in die neue Saison. In einem sportlichen Wettkampf massen sich die Schützinnen und Schützen auf der Schiessanlage Felsen in Herznach. Gegen Abend standen dann die vier Sieger fest und sie alle ...

Das Cup-Schiessen des Schützenvereins Herznach-Ueken Mitte März markiert den Start in die neue Saison. In einem sportlichen Wettkampf massen sich die Schützinnen und Schützen auf der Schiessanlage Felsen in Herznach. Gegen Abend standen dann die vier Sieger fest und sie alle bekamen einen Fruchtkorb vom Präsidenten überreicht. Auch das obligatorische Siegerfoto durfte nicht fehlen. Nun ist die Schiesssaison 2026 eröffnet. (mgt)