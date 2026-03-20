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SCHÜTZENVEREIN HERZNACH-UEKEN

  20.03.2026 Herznach-Ueken, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Das Cup-Schiessen des Schützenvereins Herznach-Ueken Mitte März markiert den Start in die neue Saison. In einem sportlichen Wettkampf massen sich die Schützinnen und Schützen auf der Schiessanlage Felsen in Herznach. Gegen Abend standen dann die vier Sieger fest und sie alle ...

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