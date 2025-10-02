Schtau uf dr Autibahn02.10.2025 Leserbriefe
Was goht do ab? Ich schtand am Fänschter, lueg uf d Schtross es isch z Obe am foifi und einiges los. Auti an Auti chunnt dr Bärg abe z fahre meischtens hockt nur ei Person im Chare. Oh je, dur Olschbärg fahrt vorhär dä ganzi Tross chunnt denn nach Magde über d Olschbärgerschtross. Wohär sind all die Autis, nimmt mi Wunder, denn es hett vill usländischi Nummere drunder. 260 Fahrzüg zell ich in ere halbe Schtund Was isch passiert? Do erfahr ich dr Grund: Es hett Schtau uf dr Autibahn, mäldets Radio drum fahre si usse umme, wänd dä umgoh! Tue ich am sibni am Morge am Fänschter schtoh gseh ich dr ganzi Tross in die anderi Richtig goh!
ERIKA HUGENTOBLER-LÜTZELSCHWAB, MAGDEN