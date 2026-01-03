Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schritt für Schritt Richtung Neujahr

  03.01.2026 Zeihen
Diese Gruppe schlug ein hohes Marschtempo an. Fotos: Vreni Weber
Diese Gruppe schlug ein hohes Marschtempo an. Fotos: Vreni Weber

Dick eingepackt, bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, machten sich am 30. und 31. Dezember gegen 500 Personen auf den Marsch rund um Zeihen in Richtung Neujahr.

Vreni Weber

Egal, ob die kurze Route, 5 Kilometer, oder die lange Distanz, 10 Kilometer, gewählt ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote