Schon wieder: Raubüberfall auf Volg im Aargau

Am Mittwoch, kurz vor 11.30 Uhr, überfiel eine noch unbekannte Täterschaft die Volg-Filiale in Wohlen im Freiamt. Mit einer schwarzen Gesichtsmaske vermummt, betrat der dunkel gekleidete Täter mit schwarzen Schuhen das Verkaufsgeschäft und bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. Diese öffnete darauf die Kasse, woraus der Täter Bargeld entwendete. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Die Kantonspolizei Aargau leitete, nach Eingang der Meldung, umgehend eine grossräumige Fahndung ein. Nebst diversen Patrouillen wurden auch Diensthunde zwecks Fahndung nach der flüchtenden Täterschaft eingesetzt. Trotz dieser sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angehalten werden. Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und sucht Augenzeugen. Personen, die Angaben zur Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (062 835 80 26; ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

Am vergangenen Samstag ist bereits ein Volg in Windisch überfallen worden.