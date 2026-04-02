Schöni Oschtere

Schöni Oschtere02.04.2026 Leserbriefe
Am Radio bringe si d Wätterprognose, gliechzytig cha me d’Staumäldige lose. Es wird mir wäge dr Auti-Schlange jewyls Angscht und bang, über 10 Kilometer isch si vor em Gotthard lang. Zerscht dr ändlos langi Stau gege Süde, so cha me sini freii Zyt jo au «vergüde»! Am Mäntig chönnsch s’glieche retour erläbe, wo sich denn d Autis am Füdle «chläbe». Sit 1980 fahrt me dure Tunnel oder übere Pass, doch überall hett’s vill Vercher, das isch krass. Früehner hän mir d’Oschtere au im Tessin verbrocht, sind mit de Töffs über e Gotthardpass blocht. Uf dr Passhöchi händ mir eus im Schnee drohlt und nachhär wieder die ganzi Blächlawine überholt. Jetz hock ich dehei, lueg zum Fänschter use. Bin ich scho wach oder tue ich no pfuse? Denn dusse hopplet doch öppis Bruns verbi. Isch das villicht dr Oschterhaas gsi? Und tatsächlich, ich ha es Gschänkli gfunde, me hett mir öppis an Haselbaum bunde. Schoggihase und Eier, bemolt und bunt. Schön, wenn dr Oschterhaas zu eim heichunnt. Ich hol die Sache, wo hange am Haselbaum und denn verwach ich us mim Oschtertraum!
ERIKA HUGENTOBLER- LÜTZELSCHWAB, MAGDEN