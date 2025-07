SCHÖNER SOMMER-REBRUNDGANG IN KAISTEN

Der zweite Rebrundgang in diesem Jahr fand kürzlich traditionell im Bättlerhau westlich des Dorfes statt. Als Gastwinzer konnte der Rebbauverein Kaisten diesmal Peter Zimmermann für den Rundgang gewinnen. Er führt mit seiner Frau in Oberflachs im Schenkenbergertal einen ...

Der zweite Rebrundgang in diesem Jahr fand kürzlich traditionell im Bättlerhau westlich des Dorfes statt. Als Gastwinzer konnte der Rebbauverein Kaisten diesmal Peter Zimmermann für den Rundgang gewinnen. Er führt mit seiner Frau in Oberflachs im Schenkenbergertal einen Familien-Rebbaubetrieb. Die Reben zeigen sich aktuell in einem sehr guten Zustand, denn bislang hat es das Wetter mit den Winzerinnen und Winzern gut gemeint. Viel Sonne und trotzdem immer zum richtigen Zeitpunkt Niederschläge mit einer guten Wasserversorgung sorgten bislang für gesunde Reben mit einem guten Behang an Trauben. Am diesjährigen Sommer-Rundgang nahmen rund 35 Personen teil, darunter auch eine Delegation des Rebbauvereins Herznach-Ueken. Nach dem Rundgang durch die Reben tauschten sich die Anwesenden bei einem gemütlichen Apéro und einer Degustation verschiedener örtlicher Weine noch lange aus. (mgt)